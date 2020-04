Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : envisage jusqu'à 12 000 suppressions d'emplois Cercle Finance • 29/04/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - La reprise au niveau de la demande de passagers en 2019 devrait prendre 'plusieurs années', a averti IAG, nécessitant 'd'importantes mesures de restructuration'. Le groupe de compagnies aériennes a ajouté qu'un programme de restructuration proposé pourrait entraîner le licenciement jusqu'à 12 000 de ses employés. Bien qu'il ne fournisse pas de prévisions de bénéfices pour 2020, le propriétaire de British Airways et Iberia a déclaré qu'il s'attend à ce que sa perte d'exploitation au deuxième trimestre soit 'nettement pire' qu'au premier trimestre, compte tenu de l'effondrement du trafic passagers. Au premier trimestre, IAG a enregistré une perte d'exploitation de 535 millions d'euros, avant éléments exceptionnels, contre un bénéfice de 135 millions d'euros l'an dernier. Le chiffre d'affaires total a baissé de 13% à 4,6 milliards d'euros, contre 5,3 milliards d'euros l'année précédente.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -2.95%