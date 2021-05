Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : en repli, un analyste abaisse ses estimations Cercle Finance • 10/05/2021 à 17:28









(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée en repli alors qu'UBS a baissé ses estimations de BPA 2021-22. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur IAG (International Airlines Group) avec un objectif de cours ajusté de 285 à 280 pence, ce qui laisse un potentiel de progression de 31% pour l'action du transporteur aérien anglo-espagnol. 'Les annonces du gouvernement britannique sur l'ouverture des voyages sont insuffisantes pour permettre à IAG de restaurer sa rentabilité', note le broker, qui réduit ses estimations de BPA 2021-22, étant donnés un démarrage lent du premier semestre et le carburant.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe 0.00%