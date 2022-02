Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: en repli malgré des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 28/02/2022 à 13:45









(CercleFinance.com) - La dégradation du contexte géopolitique ce weekend, avec les développements de la crise ukrainienne, pèse sur l'action International Airlines Group (IAG), qui perd environ 2% et sous-performe ainsi un FTSE de Londres en repli de moins de 1% en milieu de séance.



'Alors que la visibilité et l'environnement géopolitique restent incertains, nous continuons à voir une montée en puissance des capacités et des indications de dynamique tarifaire positive', tempère UBS, qui reste à 'achat' avec une cible ajustée de 220 à 215 pence.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -3.65%