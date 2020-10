Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : en repli de -2%, perte importante au 3ème trimestre Cercle Finance • 22/10/2020 à 11:11









(CercleFinance.com) - IAG s'attend à une perte importante au troisième trimestre, en raison de la baisse des ventes, le groupe aérien rejoignant également la longue série des transporteurs qui réduisent encore leurs capacités. Les actions cotées à Londres sont en baisse de près de 2% suite à ces informations. Pour le trimestre clos le 30 septembre, le propriétaire de British Airways et d'Iberia a déclaré qu'il s'attendait à une perte d'exploitation avant éléments exceptionnels de 1,3 milliard d'euros, ce qui correspond presque au bénéfice de 1,4 milliard d'euros enregistré l'année dernière. Le chiffre d'affaires du trimestre s'est effondré de 83%, à seulement 1,2 milliard d'euros, contre 7,3 milliards d'euros l'année dernière, a déclaré le groupe. En raison de la 'grande incertitude de l'environnement actuel' et de l'impact de la deuxième vague d'infections COVID-19, IAG prévoit maintenant que la capacité du quatrième trimestre ne dépassera pas 30 % par rapport à 2019.

