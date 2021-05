Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : en recul après ses résultats de 1er trimestre Cercle Finance • 07/05/2021 à 10:23









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) cède 1% à Londres après la publication par la maison-mère de British Airways et Iberia, d'une perte nette de 1,07 milliard d'euros au titre des trois premiers mois de 2021, réduite de 36,6% par rapport à celle essuyée un an auparavant. En données ajustées d'éléments exceptionnels, la perte nette a toutefois doublé à 1,12 milliard, reflétant le plongeon de 79% des revenus totaux à 963 millions, sous l'effet de la crise sanitaire qui a très fortement pénalisé le trafic aérien. 'Etant données les incertitudes sur le calendrier de la levée des restrictions gouvernementales aux voyages, ainsi que l'impact persistant et la durée de la Covid-19', la direction d'IAG se refuse à proposer des objectifs de profit pour l'exercice en cours.

