IAG : départ du directeur général durant l'année

(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) gagne 1,1% à Londres alors que le directeur général (CEO) Willie Walsh a annoncé son départ du groupe dans le courant de l'année et son remplacement par Luis Gallego, l'actuel CEO d'Iberia. Considéré comme l'architecte du rapprochement réussi entre British Airways et Iberia qui a donné naissance à IAG, Willie Walsh quittera ses fonctions ainsi que le conseil d'administration le 26 mars, avant de prendre sa retraite le 30 juin.

