Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: délaissé après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 09:55









(CercleFinance.com) - International Airlines Group (IAG) recule de près de 3% à Londres, malgré la publication par le transporteur aérien anglo-espagnol d'un BPA ajusté de 5,6 cents d'euro pour 2022, contre une perte de 61,2 cents par action l'année précédente.



Toujours hors éléments exceptionnels, la maison-mère de British Airways et d'Iberia a réalisé un profit opérationnel de 1,22 milliard d'euros, contre une perte de 2,97 milliards en 2021, et des revenus en croissance de 173% à près de 23,1 milliards.



'Les résultats ont montré le retour attendu à une rentabilité significative, car l'assouplissement des restrictions sur les voyages internationaux a permis de répondre à la demande refoulée', explique Liberum, qui reste à 'achat' sur le titre.



'Les objectifs pour 2023 chevauchent le consensus actuel, nos prévisions se situant à l'extrémité supérieure de la fourchette de la direction', ajoute le broker, alors qu'IAG prévoit un profit opérationnel hors exceptionnel entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -3.51%