IAG commande 50 avions à Boeing

(AOF) - IAG a conclu un accord avec Boeing pour lui commander 25 avions 737-8200 et 25 avions 737-10. S’y ajoutent 100 appareils en option. Les avions seront livrés entre 2023 et 2027 et pourront être utilisés par n'importe quelle compagnie aérienne du groupe. Le prix catalogue du Boeing 737-8200 est d'environ 120 millions de dollars et celui du Boeing 737-10 est de 130 millions de dollars. IAG précise toutefois qu’il a négocié un rabais substantiel. C’est habituellement le cas dans le secteur.

" L'ajout de nouveaux Boeing 737 est un élément important du renouvellement de la flotte court-courrier d'IAG. Ces appareils de dernière génération sont plus économes en carburant que ceux qu'ils remplaceront et sont conformes à notre engagement d'atteindre des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 ", a commenté Luis Gallego, le directeur général d'IAG.