IAG annonce une perte de €1,3 MDS au T3 et réduit son programme de vol

LONDRES, 22 octobre (Reuters) - IAG ICAG.L , la maison mère de la compagnie aérienne British Airways, a annoncé jeudi une perte de 1,3 milliard d'euros au troisième trimestre et revu encore à la baisse son programme de vol pour la fin d'année, les restrictions liées aux coronavirus continuant à peser sur le secteur aérien. Cette perte est nettement plus importante que ce qu'anticipaient les analystes (-920 millions d'euros). IAG avait dégagé un bénéfice de 1,4 milliard d'euros au troisième trimestre 2019. Il s'agit des premiers résultats publiés par IAG depuis que Luis Gallego a succédé à Willie Walsh au poste de directeur général début septembre. Le groupe, également propriétaire des compagnies aériennes Iberia, Vueling et Aer Lingus, a annoncé ses résultats préliminaires pour le troisième trimestre une semaine plus tôt que prévu, avec un chiffre d'affaires en baisse de 83% à 1,2 milliard d'euros, la société opérant dans un environnement de "forte incertitude", selon IAG. IAG a précisé qu'au quatrième trimestre, son programme de vol serait limité à 30% de ses capacités, alors qu'il prévoyait auparavant de le plafonner à 40%. Dans ces conditions, le groupe a averti qu'il ne s'attendait plus à atteindre l'équilibre en termes de flux de trésorerie net des activités d'exploitation au cours du quatrième trimestre, mais a précisé bénéficier d'une forte trésorerie. Le groupe a levé 2,74 milliards d'euros début octobre après une augmentation de capital, portant ainsi ses liquidités à 9,3 milliards d'euros. Lufthansa LHAG.DE a également publié ses résultats plus tôt que prévu mardi, faisant état d'une perte d'exploitation trimestrielle de 1,26 milliard d'euros. (Sarah Young, version française Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

