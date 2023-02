IAG annonce son retour à la profitabilité en 2022

(AOF) - Le groupe IAG, qui rassemble plusieurs compagnies aériennes européennes parmi lesquelles British Airways, Iberia et Aer Lingus, annonce pour l’exercice 2022 une marge opérationnelle de 1,25 milliard d’euros et un bénéfice après impôts de 431 millions d’euros, contre une perte de 2,76 milliards et 2,93 milliards en 2021 respectivement : le bénéfice par action atteint 8,7 euros contre une perte de 59,1 euros en 2021. "Un nouveau résultat positif est attendu en 2023, avec un bénéfice d'exploitation annuel qui devrait se situer entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros".

"2022 a été une année de forte reprise, portée par une demande de loisirs soutenue et la réouverture des marchés " déclare IAG : " Nous sommes en train de transformer nos activités, avec l'intention de ramener IAG aux niveaux de profitabilité pré-Covid dans les prochaines années, grâce à des initiatives majeures visant à améliorer l'expérience client et la performance opérationnelle ".

