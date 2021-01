Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG : amendement à l'accord pour l'acquisition d'Air Europa Cercle Finance • 20/01/2021 à 10:05









(CercleFinance.com) - IAG (International Airlines Group) avance de 1% à Londres après une modification de son accord initial annoncé le 4 novembre 2019 avec Globalia en vertu duquel Iberia, filiale d'IAG, a accepté d'acquérir la totalité du capital d'Air Europa. Selon les termes de l'amendement, le montant à payer par Iberia pour Air Europa serait ramené d'une valeur d'un milliard d'euros à 500 millions, le paiement ayant été reporté jusqu'au sixième anniversaire de la réalisation de l'acquisition. En supposant la satisfaction de toutes les conditions, la finalisation de l'acquisition devrait avoir lieu au second semestre de 2021. L'acquisition est toujours soumise à l'approbation de la Commission européenne.

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +1.23%