Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client IAG: 3e trimestre solide, mais l'absence d'objectifs déçoit information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - IAG a fait état vendredi d'un bénéfice 'record' au titre du troisième trimestre mais n'a pas dévoilé d'objectifs chiffrés pour l'exercice 2023, ce qui suscitait la déception des investisseurs.



Le transporteur aérien a annoncé un bénéfice d'exploitation avant éléments exceptionnels de 1,75 milliard d'euros pour le trimestre écoulé, contre 1,22 milliard un an plus tôt, alors que les analystes attendaient 1,57 milliard.



Le revenu unitaire par passager a progressé de 2,2% à la faveur de la vigueur des voyages de loisirs, tandis que les dépenses en carburant ont baissé de 6,2%.



Le propriétaire des compagnies Aer Lingus, British Airways, Iberia et Vueling s'est néanmoins abstenu de fournir des prévisions précises pour l'ensemble de l'exercice.



Le groupe s'est contenté d'indiquer qu'il visait un 'fort redressement' de ses marges, de son profit opérationnel et de son bilan cette année, avec des capacités qui devraient revenir à des niveaux proches de celles d'avant le Covid.



Suite à cette publication, l'action IAG cotée à la Bourse de Londres cédait 1,6% vendredi en début de matinée.





Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe -1.58%