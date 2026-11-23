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Prudence de la Fed malgré une consommation soutenue, progression de l'inflation dans la zone euro, ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine…

Les résultats d'un grand fabricant américain de semi-conducteurs et l'introduction en bourse d'une autre entreprise qui développe des modèles d'intelligence artificielle (IA) servent désormais de baromètre pour l'ensemble du secteur. Les investisseurs ne considèrent plus l'IA comme un simple moteur de croissance : ils cherchent désormais à savoir si les investissements massifs dans les puces, les centres de données et l'entraînement des modèles peuvent générer des rendements intéressants.

Cette évolution explique en partie pourquoi les investisseurs se sont récemment détournés de certaines valeurs phares américaines de l'IA. Dans ce contexte, l'introduction en bourse revêt une importance particulière : elle offre un nouveau point de comparaison pour la valorisation d'un développeur de premier plan et permet de vérifier si les attentes du marché privé se confirment une fois confrontées au marché côté.

Cette évolution ne traduit pas un rejet de l'IA, qui reste, à plus long terme, un puissant moteur de productivité, susceptible d'améliorer l'efficacité dans tous les secteurs. Toutefois, compte tenu de la volatilité récente, les investisseurs devraient envisager de diversifier* leurs investissements en actions entre différents secteurs.

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes.

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