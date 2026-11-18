Le géant américain Nvidia annonce avoir cessé de livrer en Chine ses processeurs Hopper ( AFP / I-HWA CHENG )

Le géant américain Nvidia, éclaboussé par un scandale mêlant adultère et contrebande, a annoncé avoir cessé de livrer en Chine ses processeurs Hopper, à un moment où l'accès chinois aux puces avancées suscite une attention croissante.

Les processeurs Nvidia, considérés comme les plus performants au monde pour entraîner et faire fonctionner les modèles d'intelligence artificielle (IA), sont des technologies particulièrement sensibles dans la rivalité technologique entre Washington et Pékin.

Les ventes lucratives de ces puces, et les soupçons de contrebande vers la Chine, suscitent une attention accrue depuis les révélations sur une liaison entre l'ancien patron de Nvidia, Jensen Huang, et une femme soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin.

Au troisième trimestre, "les ventes en Chine de puces Hopper destinées aux centres de données et bénéficiant d'une autorisation d'exportation ont atteint 2,4 milliards de dollars", a déclaré mardi la directrice générale par intérim de Nvidia et remplaçante de M. Huang, Colette Kress, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du groupe.

"Nous avons cessé d'expédier vers la Chine des puces Hopper destinées aux centres de données et bénéficiant d'une autorisation d'exportation", a-t-elle toutefois indiqué, sans préciser les raisons de cette décision.

"Le moment choisi en dit long", affirme à l'AFP Dilin Wu, analyste en stratégie chez le courtier Pepperstone.

Présentation de la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs, axée sur les étapes de fabrication et d'assemblage dans la production des puces électroniques ( AFP / Julia Han JANICKI )

"Nous ne savons pas exactement ce qui a motivé la décision de cesser les livraisons, mais Nvidia semble clairement chercher à mieux délimiter ses activités en Chine et à rassurer les autorités de régulation sur le fait que le respect des règles passe avant tout", souligne-t-elle.

L'administration américaine avait commencé cette année à autoriser la vente en Chine, sous certaines conditions, de la puce H200, l'un des modèles phares de la gamme Hopper.

Mais les conditions imposées par Washington ont rendu difficile l'obtention des autorisations nécessaires à leur exportation, limitant ainsi les ventes.

Pékin serait également réticent à autoriser l'achat de ces puces par les entreprises chinoises, car son industrie nationale des semi-conducteurs monte en puissance.

Les États-Unis continuent toutefois d'interdire l'exportation vers la Chine des processeurs graphiques (GPU) encore plus avancés de Nvidia, des gammes "Blackwell" et "Rubin". Ils invoquent des préoccupations de sécurité, liées notamment aux applications militaires de l'IA.

Ces restrictions visent à permettre aux laboratoires américains de conserver leur avance.

Des failles ?

Avant sa démission la semaine dernière, Jensen Huang avait plaidé auprès de Washington pour autoriser les ventes de puces Nvidia en Chine, arguant que des restrictions pouvaient favoriser l'essor de concurrents chinois.

Image tirée d'une séquence vidéo de CTI, obtenue via l'AFPTV le 9 novembre 2026, montrant Alice Huang (d), une cadre chinoise liée à Megaspeed, entreprise spécialisée dans les centres de données, lors d'un dîner organisé par Jensen Huang (g, de dos), PDG de Nvidia, dans un restaurant à Taipei le 22 mai 2025, à Taïwan ( CTI / - )

Sa liaison avec Alice Huang, ex-dirigeante d'une entreprise soupçonnée d'avoir aidé des sociétés chinoises à se procurer illégalement ces puces, a fait plonger la valorisation boursière du groupe.

Sur fond de scandale grandissant, les Etats-Unis ont annoncé lundi de nouvelles mesures pour combler les failles supposées de leurs restrictions sur les puces.

Ces nouvelles dispositions visent à lutter contre la contrebande vers la Chine, mais aussi à empêcher les entreprises chinoises de contourner les restrictions en louant de la puissance de calcul auprès de centres de données équipés de puces Nvidia de pointe en Asie du Sud-Est.