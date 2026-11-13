IA: l'Europe sommée d'agir pour rester dans la course mondiale

Le président du Conseil européen, Antonio Costa (ge) et le PDG de Mistral AI, Arthur Mensch (d), lors de la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement à Dublin, le 13 novembre 2026 en Irlande ( POOL / OLIVIER HOSLET )

Arthur Mensch, le dirigeant de l'entreprise française d'intelligence artificielle (IA) Mistral, a appelé vendredi les chefs d'Etat et de gouvernement européens à passer à l'action pour maintenir le continent dans la course en matière d'intelligence artificielle, dominée par les Etats-Unis et la Chine.

"L'Europe dispose de toute la technologie et des talents nécessaires pour prendre la tête de la course à l'intelligence artificielle. Ce dont elle a besoin désormais, c'est de rapidité, de financements et d'une coordination étroite entre les États membres", a déclaré le directeur général de Mistral, selon des propos rapportés à l'AFP par son entourage.

Le chef d'entreprise avait été invité à s'exprimer devant les dirigeants des 27 pays de l'UE, réunis vendredi à Dublin pour leur premier sommet dédié à l'intelligence artificielle.

"Les décisions prises au cours des deux prochaines années façonneront ce secteur pour la décennie à venir. C'est pourquoi nous appelons les dirigeants européens à agir dès maintenant", a exhorté M. Mensch.

Mistral, qui produit les modèles d'IA les plus avancés du continent, ne s'était pas associé aux appels à ralentir le développement du secteur lancés cette année par les dirigeants des géants américains OpenAI, Sam Altman, et Anthropic, Dario Amodei ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Mistral, qui produit les modèles d'IA les plus avancés du continent, ne s'était pas associé aux appels à ralentir le développement du secteur lancés cette année par les dirigeants des géants américains OpenAI, Sam Altman, et Anthropic, Dario Amodei.

Le groupe français a au contraire appelé l'Europe à mettre les bouchées doubles, disant voir dans ces appels une tactique des Américains pour conforter leur avance technologique.

Encourager les investissements

L'UE tente de concilier deux impératifs : développer des initiatives pour protéger la société contre les risques posés par l'intelligence artificielle, tout en encourageant les investissements pour en tirer les bénéfices au plan économique et éviter d'être totalement dépassée par la concurrence américaine et chinoise.

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin (d) accueille la présidente du Parlement européen Roberto Metsola pour la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement à Dublin, le 13 novembre 2026 en Irlande ( AFP / Paul Faith )

La présidente du Parlement européen Roberta Metsola a de son côté critiqué la tendance au défaitisme qui prévaut en Europe, où beaucoup estiment que le continent a accumulé un retard technologique irrattrapable sur les États-Unis ou la Chine.

"Je déteste l'idée que l'UE aurait perdu la course à l'IA. Nous devons avoir confiance en nous", a-t-elle souligné devant la presse à son arrivée au sommet, assurant que le continent pouvait s'appuyer sur des spécialistes de renommée mondiale, et un grand "écosystème" d'entreprises et de chercheurs.

Le patron de Nvidia, Jensen Huang, au Consumer Electronics Show (CES) à Las Vegas, dans le Nevada, le 6 janvier 2025 ( AFP / Patrick T. Fallon )

Ce sommet informel - lors duquel aucune décision majeure n'est attendue -, se déroule en plein scandale dans le secteur de l'IA, lié aux relations extraconjugales de l'ancien patron de Nvidia, Jensen Huang, contraint jeudi de quitter les commandes du géant mondial des processeurs.

Si les marchés boursiers ont été secoués par son départ, tant aux États-Unis que dans d'autres pays très exposés aux valeurs technologiques, l'affaire ne figure pas au programme des dirigeants européens.

Ce qui n'empêchera pas ces derniers "de mettre le sujet sur le tapis", notamment en raison des implications de ce scandale pour la cybersécurité, a indiqué un responsable européen à l'AFP.

"Risques profonds"

Les 27 se sont également entretenus avec Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024 pour ses travaux menés dès les années 1980 sur les réseaux de neurones artificiels, qui ont ouvert la voie au développement de l'IA.

Geoffrey Hinton, lauréat du prix Nobel de physique 2024, à son arrivée pour la éunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement à Dublin, le 13 novembre 2026 en Irlande ( POOL / OLIVIER HOSLET )

Il avait été convié pour son expertise sur les risques de l'IA en matière de cybersécurité, et les dangers pour l'emploi et les droits humains.

Le scientifique avait fait les gros titres en quittant Google en 2023, avertissant des "risques profonds pour la société et l'humanité".

A ce sujet, l'Estonie et la Finlande ont plaidé pour que l'UE mette en place un dispositif commun pour "répondre aux graves incidents" impliquant l'IA, tout en prônant ses bienfaits.

"Il faut investir dans les nouvelles technologies, et nous savons bien qu'on ne doit pas reculer devant elles", a déclaré le Premier ministre estonien Kristen Michal, dans un entretien accordé à l'AFP en amont du sommet.