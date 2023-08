IA générative : IBM étend sa collaboration avec Microsoft

(AOF) - IBM étend sa collaboration avec Microsoft pour aider les clients à accélérer le déploiement de l'IA générative. Le spécialiste du matériel informatique propose une nouvelle offre qui fournira aux clients l'expertise et la technologie dont ils ont besoin pour innover dans leurs processus métier et mettre à l'échelle l'IA générative de manière efficace. Cette offre " Azure OpenAI Service ", disponible sur Azure Marketplace, est un service d'IA entièrement géré qui permet aux développeurs et aux scientifiques des données d'appliquer de puissants modèles de langage à grande échelle.

Il permet d'appliquer leurs séries GPT et Codex. L'offre vise à aider les entreprises à définir une stratégie d'adoption et un ensemble initial de cas d'utilisation de l'IA générative spécifiques et à valeur ajoutée.