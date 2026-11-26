(Zonebourse.com) - Lors d'un déjeuner presse dans les bureaux parisiens de Lombard Odier (8e arrondissement) le 24 novembre dernier auquel a assisté Zonebourse.com, Samy Chaar, chef économiste et directeur des investissements (CIO) Suisse de la banque privée, a livré sa feuille de route économique et financière à l'horizon 2027. L'objectif pour un gérant de fortune est simple : faut-il rester investi sur les marchés financiers, et si oui, où placer son argent ?

Pour répondre à cette question, l'économiste de la banque privée et maison d'investissement indépendante suisse (fondée en 1796) a structuré son analyse autour de quatre grands débats. Au cours de ces explications, les journalistes présents lui ont posé plusieurs questions.

IA : des profits bien réels derrière l'engouement boursier

Le premier débat a porté sur l'intelligence artificielle : bulle spéculative ou révolution durable ?

Pour Samy Chaar, la technologie et l'IA pèsent dorénavant si lourd dans l'économie mondiale qu'un investisseur qui n'y croit pas doit presque sortir des marchés. Chez Lombard Odier, la conviction reste forte : le cycle de l'IA n'a pas atteint son sommet. "Si cette course était un marathon de 42 kilomètres, nous n'en serions qu'au 20e kilomètre", résume de manière métaphorique le stratège.

Cette dynamique repose sur une demande de capacité de calcul toujours supérieure à l'offre, tirée par deux moteurs puissants.

Le premier est la rivalité stratégique entre les Etats-Unis et la Chine. Similaire à la course à l'espace durant la Guerre froide, aucune de ces deux puissances ne veut céder de terrain. La Chine domine l'adoption industrielle (robotique), le raffinage des terres rares (90%) et la production électrique. De son côté, le pays de l'Oncle Sam conserve environ quatre générations d'avance sur les microprocesseurs (Nvidia) et domine l'espace et les énergies traditionnelles.

Le second moteur est le déclin démographique . La population active diminue fortement en Asie et en Europe (la Chine perdra 50 à 100 millions de travailleurs d'ici dix ans). Face à la réticence politique vis-à-vis de l'immigration, l'automatisation des usines et l'IA dans les services deviennent indispensables pour pallier le manque de main-d'oeuvre.

Contrairement à la bulle internet des années 1990 où les cours boursiers grimpaient dans le vide, les géants de la tech affichent aujourd'hui des bénéfices réels, des carnets de commandes pleins et un endettement très contenu au regard de la taille de l'économie américaine.

Une première question est ensuite adressée à Samy Chaar : les investissements colossaux dans l'IA ne sont-ils pas disproportionnés par rapport aux revenus générés ? L'économiste reconnaît que "les montants investis sont massifs, mais souligne que les profits générés le sont tout autant : "emprunter à 5 ou 6 % pour générer 15 à 50 % de rendement reste économiquement très rentable."

L'Europe face au nouveau désordre mondial

Si les Etats-Unis et la Chine se livrent une bataille technologique implacable, le Vieux Continent peine à suivre le rythme. C'est justement le deuxième grand débat abordé par l'économiste.

L'époque de la mondialisation ouverte et coopérative est révolue, laissant place à une fragmentation en blocs rivaux. Dans ce nouvel environnement, les règles du jeu ont changé : les Etats-Unis et la Chine subventionnent massivement leurs industries stratégiques (énergie, défense, technologie), tandis que l'Europe peine à abandonner ses anciens réflexes.

Alors que Washington a injecté l'équivalent de deux plans Marshall (3 000 milliards de dollars) dans son indépendance énergétique puis dans la tech, l'Europe souffre d'une "atrophie auto-infligée" , souligne Samy Chaar. Le plan d'investissement allemand de 600 milliards d'euros déçoit, l'argent servant davantage à financer le confort social qu'à moderniser l'outil productif. Conséquence financière : l'Europe, qui pesait 40% des marchés boursiers mondiaux il y a quelques décennies, n'en représente plus que 13%.

Une journaliste demande alors si nous ne sommes pas plutôt dans une "guerre chaude" au vu des attaques hybrides en Europe et des tensions mondiales. L'économiste valide l'observation : tout comme la Guerre froide a connu des conflits brûlants (Vietnam, Corée, crise de Cuba), la confrontation actuelle s'exprime par des conflits indirects (Ukraine, Moyen-Orient) qui imposent à l'Europe de sécuriser d'urgence son énergie et sa défense.

Dette française : "maillon faible", mais pas de scénario à la grecque

Au sein de cette Europe en perte de vitesse, un pays cristallise particulièrement les inquiétudes des investisseurs : la France, objet du troisième débat. Avec les Etats-Unis, elle est le seul grand pays à cumuler un déficit public supérieur à 5% et une dette dépassant 100 % du PIB. En période de tension mondiale, elle fait figure de "maillon faible". Pour autant, Samy Chaar juge "la comparaison avec la crise grecque d'il y a 15 ans infondée."

Selon le directeur des investissements Suisse de Lombard Odier, la France ne peut pas faire faillite à court terme, et ce pour quatre raisons :

1 - Un budget possible : Malgré l'absence de majorité absolue, un compromis ou une loi spéciale devrait permettre de maintenir le déficit autour de 5 % l'an prochain.

2 - Une dette étalée dans le temps : La durée de vie moyenne de la dette française est de 8 ans. Ayant emprunté à des taux très bas par le passé, l'Etat ne subit que très progressivement la hausse des taux actuels.

3 - La solidité du secteur privé : C'est l'angle mort du débat public. Les entreprises françaises sont rentables et les ménages épargnent beaucoup. A l'échelle du pays tout entier (secteurs public et privé réunis), la France affiche un équilibre financier avec l'extérieur, contrairement à la Grèce ou l'Espagne en 2010 qui vivaient massivement à crédit auprès de l'étranger. L'épargne des Français (via les banques et l'assurance-vie) finance en grande partie la dette de l'Etat.

4 - Le filet de sécurité de la BCE : En cas de panique menaçant la stabilité financière ou les banques françaises, la Banque centrale européenne interviendrait.

Rebondissant sur les explications de Samy Chaar, un journaliste lui demande si le choc ne sera pas brutal dans quelques années, si l'on n'agit pas maintenant. Oui, répond l'économiste : "La France a du temps devant elle, mais si rien n'est fait d'ici 5 à 6 ans, la charge des intérêts finira par étouffer l'économie."

Banques centrales, pétrole et taux d'intérêt : vers une accalmie en 2027 ?

Au-delà du cas français, l'évolution du coût de l'argent et de l'énergie reste déterminante pour l'ensemble des marchés financiers. C'est le sujet du quatrième et dernier débat. Faut-il craindre une flambée durable des taux d'intérêt comme en 2022 ? Samy Chaar ne le pense pas. Il anticipe une accalmie sur l'inflation, qui permettrait à la BCE de baisser ses taux d'intérêt au 2e semestre 2027, pour trois raisons :

1 - L'effet de base sur le pétrole : Le choc énergétique lié aux tensions au Moyen-Orient devrait se normaliser. L'économiste table sur un baril sous les 90 dollars en 2027, ce qui réduira mécaniquement la pression sur les prix.

2 - L'absence d'emballement des salaires : Contrairement à la sortie du Covid en 2022, le marché du travail n'est pas en surchauffe et les salaires ne s'envolent pas.

3 - La fragilité de l'immobilier : Le secteur immobilier est déjà en récession des deux côtés de l'Atlantique (les demandes de prêts immobiliers aux Etats-Unis sont plus basses qu'en 2008). Les banques centrales ne peuvent pas se permettre de maintenir des taux trop élevés au risque de provoquer une crise immobilière majeure.

Une autre question est ensuite posée à l'économiste sur la gouvernance monétaire : "Les nouvelles nominations à la BCE risquent-elles de durcir la politique monétaire ?" L'économiste répond par la négative, soulignant que le futur chef économiste est très axé sur la croissance et s'inscrit dans la droite ligne de Mario Draghi et Christine Lagarde.

Interrogé également sur le maintien du pétrole sous les 90 dollars malgré les tensions en Iran et dans le détroit d'Ormuz, Samy Chaar précise que "les flux pétroliers continuent de passer (17 millions de barils par jour) et l'Arabie saoudite exporte à des niveaux records. La Chine, qui veille à la stabilité économique de ses voisins asiatiques frappés par les pénuries, ainsi que les Etats-Unis, ont tout intérêt à ce qu'un accord implicite maintienne la circulation du pétrole."

La feuille de route de Lombard Odier pour 2027

Une fois ces quatre débats posés, comment la banque privée suisse traduit-elle ces convictions dans sa gestion ? En conclusion de ces quatre débats, Samy Chaar privilégie le maintien sur les marchés financiers, le risque de récession mondiale étant faible.

Pour ses portefeuilles clients, l'établissement favorise actuellement les actions américaines et asiatiques, où il identifie les principaux moteurs de croissance, d'innovation technologique et de gains de productivité. À l'inverse, l'exposition à l'Europe reste limitée à une sélection de grands groupes industriels tournés vers l'international.

Enfin, l'économiste souligne que le retour des rendements permet aujourd'hui de bâtir des portefeuilles équilibrés en combinant ces actions de croissance avec des obligations d'entreprises de qualité, qui limiteront les risques lorsque les taux commenceront à baisser en 2027.

Samy Chaar, chef économiste et directeur des investissements (CIO) Suisse de Lombard Odier

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