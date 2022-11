IA:Esker décroche un brevet aux Etats-unis pour sa solution d'automatisation de la gestion

(AOF) - Esker, plateforme cloud française qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce l’obtention du brevet n° 11494551 attribué par le Bureau américain des brevets (U.S. Patent and Trademark Office) pour sa technologie de codification prédictive de documents Esker Synergy AI . Cette solution vise à éliminer les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée comme la saisie manuelle des données des factures ou d’autres documents de gestion.

