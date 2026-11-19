information fournie par Boursorama avec AFP • 19/11/2026 à 16:05

( AFP / INA FASSBENDER )

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a annoncé jeudi un investissement de 100 millions d'euros dans la start-up française d'intelligence artificielle Mistral, un rapprochement destiné à renforcer le développement d'une IA souveraine en Allemagne face à la domination des groupes américains.

Selon un communiqué, le fonds d'investissement du groupe, T. Capital Tech Fund, qui gère plus de 2 milliards d'euros d'actifs, participe à un tour de financement de série D (stade avancé de croissance) de la jeune pousse française, l'un des principaux espoirs européens dans l'IA générative.

L'investissement doit préparer "un futur partenariat stratégique" dans lequel Deutsche Telekom apporterait ses infrastructures et sa clientèle d'entreprises, tandis que Mistral fournirait ses modèles d'IA et ses logiciels.

Les deux groupes entendent notamment aider les entreprises allemandes et les administrations publiques à déployer des solutions d'IA répondant à des exigences de souveraineté et de sécurité des données.

Cette annonce intervient alors que l'Allemagne cherche à réduire sa dépendance aux technologies américaines dans l'IA et à développer ses propres capacités de calcul.

En partenariat avec le concepteur américain de puces électroniques Nvidia, Deutsche Telekom a inauguré début 2026 une "usine d'IA souveraine" à Munich (sud), l'une des plus importantes du pays.

Fondé en 2023 à Paris par d'anciens chercheurs de Google DeepMind et de Meta, Mistral s'est imposé comme le principal concurrent européen d'OpenAI.

En septembre, l'entreprise a levé 3 milliards d'euros auprès d'investisseurs, parmi lesquels le géant sud-coréen Samsung, portant sa valorisation à plus de 21 milliards d'euros.

Le groupe français a par ailleurs récemment ouvert un hub à Munich.