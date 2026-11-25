(Zonebourse.com) - Carmignac annonce la nomination d'Arthur Mellerio au poste nouvellement créé de directeur de la transformation et de l'intelligence augmentée. Avec cette nomination, le gestionnaire d'actifs a la volonté d'accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) au coeur de son modèle, dans ses activités d'investissement comme dans ses relations clients et ses opérations.

Basé à Paris, Arthur Mellerio pilote la mise en oeuvre de la stratégie de Carmignac en matière d'IA et coordonne les projets de transformation à l'échelle du groupe. Il aura pour missions d'identifier les technologies et les cas d'usage à plus fort potentiel et de déployer les initiatives les plus prometteuses. Son action visera en particulier à renforcer les capacités d'investissement de Carmignac, augmenter la création de valeur pour les clients et accélérer la prise de décision.

Il bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le conseil et en entreprise, au cours desquels il a piloté d'importants programmes de transformation, notamment dans les domaines de l'innovation numérique, de la conduite du changement et de la refonte de processus, autant de leviers essentiels aux projets IA.

Il rejoint Carmignac après neuf ans passés au Crédit Agricole, où il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la transformation et du digital. Plus récemment, en tant que directeur du développement des nouvelles activités chez Crédit Agricole S.A., il a supervisé la création et le développement de start-ups au sein de La Fabrique by CA. Il a également piloté la stratégie du groupe en matière d'IA au sein de ses différentes start-ups, notamment en développant plusieurs initiatives conçues nativement autour de l'IA.

Auparavant, Arthur Mellerio a été consultant pendant plus de dix ans auprès d'entreprises engagées sur des projets de transformation de grands groupes, d'abord chez Sia Conseil puis chez Leading Management. Ingénieur, il est diplômé de l'ESIEA, avec une spécialisation en gestion et direction d'entreprise. Il est également titulaire d'une licence en Business et Information Systems de l'Anglia Polytechnic University, au Royaume-Uni.

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