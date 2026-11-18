i3 Verticals en hausse alors que la société prévoit des résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice fiscal supérieurs aux estimations

** Les actions d'i3 Verticals ( IIIV.O ), fournisseur de technologies et de solutions de paiement pour le secteur de la santé, bondissent de 14,1 % à 21 ,35 dollars en pré-ouverture

** La société affiche un chiffre d'affaires de 55,43 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une prévision des analystes de 54,44 millions de dollars – données compilées par LSEG

** IIIV annonce un BPA ajusté de 30 cents au quatrième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 27 cents par action

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 220 et 235 millions de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux prévisions des analystes, qui s'élèvent à 224,13 dollars

** IIIV prévoit pour l'exercice 2027 un BPA ajusté compris entre 1,23 et 1,41 dollar, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes de 1,22 dollar (valeur médiane)

** Sur les 5 courtiers qui notent le titre, 3 lui attribuent la recommandation "acheter" ou supérieure, tandis que 2 lui attribuent la recommandation "conserver"; le cours cible médian s'établit à 23,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, IIIV affichait une baisse de plus de 25 % depuis le début de l’année