** Les actions d'i3 Verticals ( IIIV.O ), fournisseur de technologies et de solutions de paiement pour le secteur de la santé, bondissent de 14,1 % à 21 ,35 dollars en pré-ouverture
** La société affiche un chiffre d'affaires de 55,43 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une prévision des analystes de 54,44 millions de dollars – données compilées par LSEG
** IIIV annonce un BPA ajusté de 30 cents au quatrième trimestre, supérieur au consensus des analystes de 27 cents par action
** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 220 et 235 millions de dollars, dont la valeur médiane est supérieure aux prévisions des analystes, qui s'élèvent à 224,13 dollars
** IIIV prévoit pour l'exercice 2027 un BPA ajusté compris entre 1,23 et 1,41 dollar, ce qui est supérieur aux prévisions des analystes de 1,22 dollar (valeur médiane)
** Sur les 5 courtiers qui notent le titre, 3 lui attribuent la recommandation "acheter" ou supérieure, tandis que 2 lui attribuent la recommandation "conserver"; le cours cible médian s'établit à 23,50 dollars – données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, IIIV affichait une baisse de plus de 25 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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