i2S Innovative Imaging Solutions, spécialiste de la capture, du traitement d'image et de la transmission vidéo, annonce l'organisation d'un webinaire à destination des actionnaires individuels et de toute personne souhaitant découvrir la société, mardi 8 décembre 2026 de 18h00 à 19h30 (heure de Paris).



À cette occasion, Xavier DATIN, Président Directeur Général d'i2S, reviendra sur les faits marquants de l'année 2026 et présentera la stratégie du Groupe, ses innovations, les moteurs de croissance et les perspectives de développement, notamment à l'international.



Ce rendez-vous sera également l'occasion de mieux découvrir le positionnement d'i2S et la diversité de ses savoir-faire technologiques dans quatre domaines d'activité :

- La numérisation du patrimoine,

- La vision sous-marine,

- La santé,

- L’industrie 4.0.



La présentation sera suivie d'une séance de questions réponses.

Les participants sont invités à transmettre leurs questions en amont de la réunion, via le formulaire d'inscription ci-dessous ou par mail à rp@assetcom.fr.

Il y aura également la possibilité de poser des questions en direct à l’issue de la présentation.



Retrouvez le lien d'inscription au webinaire ainsi que l'intégralité du communiqué ci-dessous :