I.Ceram: succès d'un implant dans la santé animale

(CercleFinance.com) - L'action I.Ceram s'inscrit en vive hausse mercredi à la Bourse de Paris dans des volumes élevés au lendemain de l'annonce de la réussite d'un implantation dans la santé animale.



Vers 12h00, le titre du fabricant d'implants orthopédiques en céramique grimpe de 36% dans des volumes représentant plus de trois fois leur moyenne quotidienne des trois dernières séances.



La société basée à Limoges a annoncé hier soir le succès d'une première implantation en clinique vétérinaire de son implant Céramil BI-Structure



Cette première indication chirurgicale a été réalisée sur un Border Collie âgé de sept mois, nommé 'Texas', au sein du bloc opératoire d'une clinique spécialisée en chirurgie vétérinaire à Couzeix, en Nouvelle Aquitaine.



D'après l'entreprise, l'implant composé d'une structure en céramique poreuse, couplée à une surface articulaire lisse, a permis à l'animal de retrouver une mobilité articulaire sans douleur.



Du point de vue d'I.Ceram, ce succès ouvre une nouvelle voie de développement en santé animale, confortant sa stratégie d'extension de l'utilisation de ses technologies disruptives vers des marchés moins contraints par la règlementation.



Selon André Kerisit, le fondateur et président d'I.Ceram, cette approche doit permettre d'accélérer la création de valeur en favorisant une arrivée plus rapide des produits de la société sur le marché.





