I.Ceraam: jusqu'à 1,4 million de nouveaux financements

(CercleFinance.com) - I.Ceram a annoncé mercredi s'être doté de nouveaux financements en vue de contribuer à la mise sur le marché de ses implants chargés en antibiotiques.



Le spécialiste des implants innovants en céramique biocompatibles précise que cette enveloppe se compose notamment de l'émission, pour un maximum d'un million d'euros, d'obligations convertibles en actions nouvelles ou à émettre avec bons de souscription d'actions auprès d'Alpha Blue Ocean.



Le groupe va bénéficier en parallèle d'une subvention de 400.000 euros de la part de la banque publique d'investissement Bpifrance dans le cadre du projet 'I.Nov'.



Dans un communiqué, I.Ceram explique que les financements 'classiques' par augmentation de capital ou par emprunt s'avèrent impossibles dans la période actuelle pour une société focalisée sur l'innovation.



L'entreprise souligne par ailleurs que la conception d'un dispositif médical implantable se rapproche actuellement de celle d'un médicament, le nouvel environnement réglementaire européen imposant des études pré-cliniques et cliniques 'extrêmement coûteuses'.





