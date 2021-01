Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hyundai : pourrait signer un accord avec Apple dans les VE Cercle Finance • 11/01/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Hyundai a annoncé dans le media ' Korea Economic Daily TV ' être en pourparlers avec Apple pour développer des véhicules électriques autonomes d'ici 2027. Le groupe discute également avec la firme californienne pour fabriquer des batteries dans des usines américaines exploitées par Hyundai ou sa filiale Kia Motors. Hyundai serait en train d'examiner la proposition. Suite à cette annonce, le titre Hyundai a gagné près de 16% alors que Kia a progressé d'environ +3%. Un responsable de Hyundai Motor a déclaré vendredi que plusieurs constructeurs automobiles mondiaux, dont Hyundai, sont en négociation avec l'entreprise américaine pour un éventuel rapprochement avec le marché des VE indique le Korea Economic Daily. ' On notera que cette information semble étonnante car Hyundai ne produit pas de batterie pour voiture électrique et se fournit actuellement chez LG Energy Solution et SK Innovation ' souligne Invest Securities. ' La firme sud-coréenne avait annoncé au mois de mai 2020 vouloir se mettre à produire ce composant avec l'aide de Samsung ' rajoute l'analyste. 'L'Apple Car ne serait pas prévue avant 2027' indique Invest Securities.

Valeurs associées HYUNDAI SP GDR PFD OTCBB +28.48%