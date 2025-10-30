Hyundai Motor maintient ses objectifs de résultats après que les droits de douane américains ont affecté les bénéfices du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de l'entreprise sur les droits de douane au paragraphe 8)

Legroupe sud-coréen Hyundai Motor 005380.KS a enregistré une baisse de 29% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre jeudi, les droits de douane ayant nui à sesperformances aux Etats-Unis, mais a déclaré qu'il maintiendrait ses objectifs pour l'ensemble de l'année après que Séoul et Washington ont conclu un accord commercial .

Les États-Unis sont le plus grand marché de Hyundai et génèrent environ 40 % de son chiffre d'affaires. Les véhicules du constructeur automobile sont soumis à des droits de douane de 25 % depuis avril.

Mercredi, le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen Lee Jae Myung ont conclu un accord qui ramènerait ce taux à 15 %.

Hyundai, qui avec sa filiale Kia 000270.KS est le troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, a déclaré qu'il s'en tiendrait à son objectif de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour l'année.

La société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,5 billions de wons (1,76 milliard de dollars) pour la période juillet-septembre, en baisse par rapport aux 3,6 billions de wons enregistrés l'année précédente.

Les bénéfices étaient conformes aux 2,5 billions de wons de LSEG SmartEstimate, qui est pondéré par les analystes qui sont plus régulièrement précis.

Le constructeur automobile a déclaré que les droits de douane américains lui ont coûté 1,8 billion de wons au troisième trimestre, contre 828 milliards de wons au trimestre précédent.

"Les changements dans l'environnement commercial, y compris les droits de douane, auraient un impact sur nos bénéfices et constituent un facteur de risque majeur pour les opérations commerciales futures", a déclaré Hyundai dans un communiqué. L'entreprise prévoit également un ralentissement continu des ventes sur les marchés émergents.

Hyundai Motor Group, qui comprend également la filiale Hyundai Mobis 012330.KS , s'est félicité de l'avancée commerciale de mercredi pour atténuer l'incertitude commerciale.

Hyundai Motor a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 8,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 46,7 billions de wons, alors que le consensus des analystes était de 45,8 billions de wons .

Les actions de Hyundai Motor, qui avaient augmenté plus tôt après l'accord commercial, ont réduit leurs gains et étaient en hausse de 2,9 %.