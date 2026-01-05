Hyundai Motor Group prévoit de déployer des robots humanoïdes dans une usine américaine à partir de 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heekyong Yang

Hyundai Motor Group prévoit de déployer des robots humanoïdes dans son usine américaine de Géorgie à partir de 2028, marquant ainsi une étape vers l'automatisation des tâches de fabrication répétitives et à haut risque, a déclaré l'entreprise sud-coréenne.

Hyundai a dévoilé la version de production du robot humanoïde Atlas, développé par son unité Boston Dynamics, lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas.

L'entreprise n'a pas révélé le volume ou le coût des robots, mais a déclaré dans un communiqué qu'elle visait à les adopter sur tous ses sites de production dans le cadre d'un effort en faveur de l'"IA physique".

Les robots effectueront dans un premier temps des tâches de séquençage de pièces à partir de 2028, et les applications s'étendront progressivement à mesure que les avantages en termes de sécurité et de qualité seront validés, a précisé l'entreprise.

D'ici 2030, Hyundai a déclaré que les robots Atlas devraient passer à l'assemblage de composants, avec un plan à plus long terme pour prendre en charge des tâches impliquant des charges lourdes, des mouvements répétitifs et des opérations complexes sur les sites de production.

Les robots sont conçus pour réduire les contraintes physiques des travailleurs en prenant en charge des tâches répétitives et à haut risque, jetant ainsi les bases d'une utilisation commerciale plus large dans les environnements industriels, a indiqué l'entreprise.

Chez Kia Corp 000270.KS , filiale de Hyundai Motor, le syndicat a demandé l'année dernière la création d'un organisme chargé de traiter les problèmes potentiels liés aux droits du travail en prévision de l'ère de l'IA, les travailleurs ayant exprimé leurs inquiétudes quant à l'expansion de l'automatisation.

L'entreprise prévoit que les robots humanoïdes deviendront le plus grand segment du marché de l'intelligence artificielle physique, qui se réfère aux systèmes d'intelligence artificielle intégrés dans le matériel qui recueillent des données du monde réel et prennent des décisions autonomes, couvrant des domaines tels que la robotique, les usines intelligentes et la conduite autonome.

Atlas est doté de mains à échelle humaine avec détection tactile et peut soulever jusqu'à 50 kg (110 livres), selon Hyundai.

Le robot peut fonctionner de manière autonome et est conçu pour fonctionner dans des environnements industriels allant de moins 20 degrés Celsius à 40 degrés Celsius.

Hyundai a déclaré accélérer le développement dans ce domaine grâce à des partenariats avec des leaders mondiaux de l'IA, y compris une collaboration avec Nvidia NVDA.O et Google

GOOGL.O , visant à améliorer la sécurité, l'efficacité et le déploiement dans le monde réel.