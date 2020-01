Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hyundai : les immatriculations grimpent de 12,5 % en 2019 Cercle Finance • 28/01/2020 à 18:48









(CercleFinance.com) - Hyundai signe sa meilleure année depuis son arrivée en France (1992). Les immatriculations grimpent de 12.5 % en 2019 pour atteindre 39 970 unités, dépassant ainsi le record de 2018 à 35 542 véhicules. La part de marché de Hyundai passe ainsi de 1.64 % à 1.81 %, soit près de deux fois celle de 2014. En 2019, Hyundai Motor Europe enregistre aussi un cinquième record d'affilé avec 563 018 immatriculations, soit une progression de 3.8 % (marché + 1.2 %). La part de marché de la marque en Europe atteint 3.6 %. ' Les succès de 2019 permettent à Hyundai Motor France d'aborder 2020 avec confiance et d'afficher des ambitions une nouvelle fois à la hausse. Les deux principaux objectifs sont : une vente sur trois avec une motorisation électrifiée et des volumes en augmentation de 10 % ' indique le groupe. ' Les ventes aux entreprises restent un axe de développement stratégique pour Hyundai en France avec deux ambitions fortes : 9500 véhicules sur 2020 et une vente sur deux avec une motorisation électrifiée '.

Valeurs associées HYUNDAI SP GDR PFD OTCBB +0.30%