Hyundai: l'UE interdit le projet entre DSME et HHIH

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a interdit, en vertu du règlement communautaire sur les concentrations, l'acquisition de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) par Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH).



La fusion entre les deux constructeurs navals sud-coréens aurait créé une position dominante de la nouvelle société fusionnée et réduit la concurrence sur le marché mondial de la construction de grands transporteurs de gaz liquéfié (GNL).



En conséquence, la Commission a interdit l'opération proposée. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive, chargée de la politique de concurrence, a fait la déclaration suivante : ' Étant donné qu'aucune mesure corrective n'a été présentée, la fusion aurait entraîné une diminution du nombre de fournisseurs et une augmentation des prix des grands navires transportant du GNL. C'est pourquoi nous avons interdit la fusion'.





