Hyundai : l'UE autorise le rachat de Hyundai Assan Otomotive

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition de Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret en Turquie par Hyundai Motor Company en Corée du Sud. Hyundai Assan Otomotiv Sanayi fabrique et exporte des véhicules automobiles Hyundai. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, car Hyundai Motor Company détenait déjà le contrôle conjoint de Hyundai Assan Otomotiv Sanayi et le passage au contrôle exclusif n'aurait pas d'incidence significative sur la concurrence existante.

