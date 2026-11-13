Hypertension, la nouvelle arme d'AstraZeneca se précise

Le Baxfendy d'AstraZeneca a reçu un avis favorable des experts de l'Agence européenne des médicaments, a annoncé le groupe vendredi 13 novembre. Il vise les adultes dont la tension reste trop élevée malgré au moins deux médicaments.

Le traitement doit encore obtenir le feu vert de la Commission européenne. S'il est autorisé, il deviendrait le premier médicament de sa catégorie dans l'Union européenne, selon AstraZeneca.

L'enjeu est de taille. "L'hypertension est souvent qualifiée de "tueur silencieux" et constitue un facteur de risque majeur d'infarctus, d'AVC et de démence", souligne Ruud Dobber, vice-président exécutif d'AstraZeneca chargé de l'activité biopharmaceutique.

Pour faire baisser la tension, le Baxfendy, ou baxdrostat, agit sur la production d'aldostérone. Il freine la sécrétion de cette hormone, qui favorise la rétention de sel et d'eau dans l'organisme et contribue ainsi à faire monter la pression artérielle.

Une baisse de la tension sur vingt-quatre heures

Cette approche a été évaluée dans deux essais qui, selon le groupe pharmaceutique anglo-suédois, ont montré une baisse de la tension après douze semaines, en complément des traitements habituels. Dans l'un d'eux, mené auprès de 218 patients, la diminution moyenne mesurée sur vingt-quatre heures était supérieure de 14 mmHg à celle observée avec un placebo.

Ces résultats illustrent son "potentiel en tant que nouvelle classe thérapeutique importante pour les personnes vivant en Europe avec une hypertension durablement non contrôlée", estime Bryan Williams, professeur de médecine à University College London et investigateur principal des deux essais.

La portée de ces résultats reste toutefois à préciser. Si les études démontrent un effet sur la tension, elles n'établissent pas directement une réduction des infarctus ou des AVC. Déjà autorisé aux Etats-Unis, le médicament a par ailleurs été généralement bien toléré au cours des essais, selon le laboratoire.

En milieu d'après-midi vendredi, le titre AstraZeneca progresse de 0,23 %, à 139,62 livres sterling, à la Bourse de Londres