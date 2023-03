HYmpulsion choisit HRS pour développer deux stations hydrogène

(AOF) - HRS, concepteur et fabricant européen de stations d'hydrogène, annonce avoir reçu une demande de montée en gamme, avec la fourniture de 2 stations HRS40 (40 kg / heure soit 1 tonne / jour), de la part de la société HYmpulsion, en charge du projet Zero Emission Valley. Ce projet vise à développer, en Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne, à travers le déploiement d'infrastructures de production, de stockage et de distribution d'hydrogène vert et la mise à disposition de véhicules à hydrogène.

Le plan prévoit, d'ici à 2024, le déploiement de 18 stations hydrogène, et de 450 véhicules légers à pile combustible zéro-émission utilitaires et de l'ordre de 115 bus, camions et autocars, ainsi que la production d'hydrogène vert.

