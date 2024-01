Hyloris remporte un succès contre la candidose vulvovaginale

(AOF) - Hyloris a annoncé les résultats positifs de l'essai clinique de phase 2 du Miconazole Domiphen-Bromide (MCZ-DB) chez des patientes atteintes de candidose vulvovaginale (VVC) aiguë. Cette biotech belge qui veut répondre à des besoins médicaux non satisfaits en réinventant des médicaments existants, précise qu’un résultat clinique positif est une élimination des signes et symptômes de la VVC, tandis que le résultat mycologique est défini par un prélèvement vaginal négatif montrant l'absence de l'espèce de levure Candida.

"Grâce à ces résultats encourageants, nous sommes maintenant prêts à entamer des discussions avec les autorités compétentes pour lancer une étude pivot", déclare Stijn Van Rompay, CEO d'Hyloris

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.