Hydrogène : HRS renforce sa collaboration avec Plug Power

(AOF) - HRS , fabricant européen des stations de ravitaillement en hydrogène, annonce qu'une nouvelle étape a été franchie dans le cadre de sa collaboration avec Plug Power Inc. HRS a reçu une commande ferme pour une station de ravitaillement en hydrogène HRS14 spécifique, qui porte à 5 le nombre de stations commandées par Plug depuis le début de l'année 2023. Pour soutenir le plan de développement européen de Plug, HRS a signé un accord en janvier 2023 pour fournir des stations de ravitaillement en hydrogène au cours des 12 à 24 prochains mois.

Dans ce cadre, HRS a développé une station de ravitaillement spécifique compétitive pour alimenter en hydrogène des flottes de chariots élévateurs équipés de la solution de pile à combustible de Plug.

