Hydrogène : Engie et Stellantis lancent une offre incluant station et véhicules

Cette annonce a été faite à l'occasion du salon Hyvolution 2023, par Olivier Arthaud, Directeur général Mobilité Hydrogène Engie Solutions et Xavier Peugeot, Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires chez Stellantis.

" Il s'agit d'une étape clé pour répondre aux besoins des professionnels gros rouleurs, désireux de bénéficier d'une motorisation décarbonée permettant d'accéder aux centres villes " explique Xavier Peugeot, Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires chez Stellantis. " Cette offre clé en main et sur mesure apporte une véritable valeur ajoutée aux clients B to B désireux de passer à la mobilité hydrogène. "

L'offre "Écosystème" prévoit la mise au point d'une infrastructure adaptée aux besoins du client, qui inclut la production de l'hydrogène par électrolyse et une station pour la recharge de 200 à 400 véhicules par jour.

(AOF) - Stellantis s’allie à Engie pour « faciliter l’approvisionnement en hydrogène renouvelable des professionnels qui roulent en utilitaires à pile à combustible ». La filiale Engie Solutions proposera aux clients professionnels « gros rouleurs » des marques Peugeot et Citroën des stations de recharge hydrogène adaptées à la taille de leur flotte.

