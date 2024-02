Hydrogène: Engie a retardé de 2030 à 2035 son objectif de production

( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Le géant énergétique français Engie a reculé de 2030 à 2035 son objectif de production d'énergie à base "d'hydrogène décarboné" a indiqué à l'AFP sa directrice générale Catherine MacGregor mardi lors de la semaine internationale de l'Energie à Londres.

"On a maintenu notre objectif de 4 gigawatts de production d'hydrogène décarbonée mais on l'avait à l'horizon 2030, on l'a poussé à 2035" dans un contexte de demande faible pour ces projets aux coûts élevés, a expliqué la dirigeante, ajoutant que "ça va prendre un peu plus de temps".

Chez Engie, on explique que ce marché met plus de temps à murir qu'initialement espéré et qu'il est encore difficile de trouver des clients pour acheter de l'hydrogène "vert", produit à partir d'énergies renouvelables, mais encore très cher à générer.

Engie, fournisseur historique du gaz en France, et 1er opérateur d'énergie éolienne et solaire du pays, vise la neutralité carbone d'ici 2045.

Le groupe a signé une année 2023 fructueuse grâce aux énergies renouvelables et à ses activités de trading avec plus de 5 milliards d'euros de bénéfice net récurrent.

Lors de la conférence à Londres, organisée par Energy Institute, Mme Macgregor a estimé que la transition énergétique mondiale "avance" et s'est félicitée de "510 gigawatts supplémentaires de capacités d'énergies renouvelables dans le monde, c'est 50% de plus sur un an".