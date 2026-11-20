HYDROGENE DE FRANCE : Transfert sur Euronext Growth Paris : mise à jour de l'information relative au référentiel comptable publiée les 25 septembre et 30 octobre 2026

Blanquefort (France), le 20 novembre 2026 – 18h00 – Hydrogène de France (« HDF Energy » ou « la Société ») avait indiqué, dans le cadre de son transfert sur Euronext Growth Paris, au sein de la rubrique « Information périodique » de ses communiqués du 25 septembre 2026 et du 30 octobre 2026, son intention de continuer à établir ses comptes consolidés selon les normes IFRS après le transfert.

La Société a finalement décidé d'adopter le référentiel comptable français pour l'établissement des comptes consolidés du Groupe à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 2027, sous réserve de la réalisation effective du transfert de cotation sur Euronext Growth Paris.

Cette évolution s'inscrit dans la démarche de simplification de l'organisation du Groupe, qui réduit le nombre de ses filiales à l'étranger, et vise à adapter ses états financiers à l'évolution de son périmètre.

Les premiers comptes consolidés publiés selon le référentiel comptable français seront ainsi les comptes semestriels arrêtés au 30 juin 2027. Les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2026 resteront établis selon les normes IFRS.

Les autres informations contenues dans les communiqués en date des 25 septembre 2026 et 30 octobre 2026 demeurent inchangées.

À PROPOS DE HYDROGÈNE DE FRANCE (HDF Energy)

HDF Energy est un acteur mondial de la filière hydrogène, industriel de piles à combustible de forte puissance et développeur de grandes infrastructures hydrogène.

Ces piles à combustible produisent de l'électricité à partir d'hydrogène afin de décarboner les secteurs de la production d'électricité et de la mobilité lourde maritime et ferroviaire. Ces piles sont la brique la plus stratégique des centrales électriques et des solutions de mobilité lourde développées par HDF Energy.

Les centrales électriques Renewstable® de HDF Energy produisent une électricité renouvelable non-intermittente, stable et garantie, grâce à l'association de sources d'énergie renouvelable intermittente et d'un stockage d'énergie sous forme d'hydrogène vert. HDF Energy développe également de grandes infrastructures de production massive d'hydrogène décarboné.

HDF Energy compte +20 nationalités parmi ses effectifs répartis entre son siège français et son usine à Blanquefort et ses filiales régionales en Amérique latine, dans les Caraïbes en Afrique et en Asie-Pacifique. Le groupe est coté à la bourse d'Euronext Paris depuis 2021.

Plus d'informations : www.hdf-energy.com

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