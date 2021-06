Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hydrogène de France : hausse pour son premier jour de Bourse Cercle Finance • 24/06/2021 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le pionner de l'hydrogène-électricité Hydrogène de France s'inscrit en hausse ce jeudi pour ses débuts sur le compartiment B du marché boursier parisien. Après avoir ouvert en légère hausse à 31,1 dollars, l'action dont le prix d'introduction avait été fixé à 31,05 dollars gagne actuellement 3,4% à 32,1 euros. HDF, qui est notamment soutenu par Rubis, a levé plus de 132 millions d'euros grâce à son introduction en Bourse, qui lui permet d'afficher une capitalisation de 425,7 millions d'euros. La société indique que l'offre a connu un succès 'retentissant' auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels puisque le placement global a été sursouscrit 1,5 fois et l'offre à prix ouvert a été sursouscrite 3,1 fois. Créée en 2012, Hydrogène de France conçoit des infrastructures de production d'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables éoliennes et solaires. Avec son entrée en Bourse, la société ambitionne de devenir un 'acteur de référence mondial' au sein du secteur.

Valeurs associées HYDROGENE FRANCE Euronext Paris +4.03%