Hydrogène: Alain Guillou nommé président du conseil d'administration d'Hopium

(AOF) - Le conseil d’administration d’Hopium, société spécialiste de la propulsion à hydrogène, a décidé à l’unanimité de coopter Alain Guillou comme administrateur indépendant et de le nommer nouveau président du conseil d’administration en remplacement de Jean-Baptiste Djebbari. La société proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation à la prochaine assemblée générale pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Baptiste Djebbari, soit jusqu’à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos du 31 décembre 2024.

Ingénieur de l'Ensta Bretagne et titulaire d'un MBA de l'Insead, Alain Guillou était depuis novembre 2017 Directeur général adjoint de Naval Group (ex-DCNS), groupe au sein duquel il est entré en 2011. Il y a exercé des activités de R&D, notamment le développement d'un système de propulsion anaérobie pour sous-marins, basé sur une pile à hydrogène.

Le conseil d'administration a remercié Jean-Baptiste Djebbari pour son implication et son énergie qui ont permis d'accroître la visibilité nationale et internationale d'Hopium et de mettre en place les bases d'une organisation qui a pour vocation de faire passer l'entreprise du stade d'une start-up à celui d'une entreprise industrielle.

Alain Guillou aura pour mission d'accompagner Hopium dans les prochaines étapes industrielles et commerciales de son développement en s'appuyant sur les responsabilités qu'il a exercées dans les domaines de l'industrialisation de produits innovants, des partenariats industriels, du marketing, des achats, des systèmes d'information, de l'excellence opérationnelle ou des ressources humaines

