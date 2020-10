Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hydro : un ancien dirigeant d'Alcoa nommé vice-président Cercle Finance • 09/10/2020 à 13:13









(CercleFinance.com) - La société norvégienne d'aluminium Hydro a annoncé avoir nommé un ancien dirigeant d'Alcoa, Paul Warton, au poste de vice-président exécutif pour son activité de solutions extrudées. Paul Warton, 59 ans, rejoindra le conseil de direction à partir du 1er février 2021 et succèdera à Egil Hogna, qui quitte Hydro pour devenir directeur général du cabinet de conseil Norconsult. Titulaire d'un MBA obtenu à la London Business School, Paul Warton travaillait depuis 2010 en tant que président de l'unité commerciale de Constellium, une société française d'aluminium.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.