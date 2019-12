Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hydro : reprise de production sur des sites au Brésil Cercle Finance • 30/12/2019 à 11:58









(CercleFinance.com) - Hydro annonce la reprise de la production de sa mine de bauxite de Paragominas au Brésil, et conséquemment de celle de sa raffinerie d'alumine Alunorte, deux semaines après avoir été interrompues en raison d'une coupure de courant électrique. Le fabricant norvégien d'aluminium précise que la tour de transmission endommagée a été réparée et que la connexion électrique a repris. L'impact financier et opérationnel de l'incident s'est selon lui avéré limité.

