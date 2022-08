Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hydro: la production en partie arrêtée sur un site slovaque information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 10:54









(CercleFinance.com) - Le groupe industriel norvégien Hydro a annoncé mercredi qu'il allait mettre un terme à la production d'aluminium primaire sur son site slovaque de Slovalco, ce qui se traduira par le licenciement de 300 personnes.



Dans un communiqué, Hydro justifie sa décision par la persistance d'un environnement jugé défavorable, caractérisé notamment par la cherté des prix de l'électricité, 'qui ne montre aucun signe d'amélioration à court terme' selon lui.



Depuis le début de l'année, l'usine ne fonctionnait déjà qu'à 60% de ses pleines capacités, estimées à quelque 175.000 tonnes annuelles.



Hydro précise que les activités de fonte d'aluminium du site sont, elles, appelées à continuer. Elles représentaient déjà le gros de la production de l'usine, avec 250.000 tonnes d'aluminium recyclé produites chaque année.



La société a par ailleurs annoncé hier soir que 665 salariés de sa fonderie ultra-moderne de Sunndal, située dans le centre de la Norvège, allaient entamer à partir de lundi prochain une grève à l'appel du syndicat Industri Energi, ce qui affectera la production du site à hauteur de 20%.



A la Bourse d'Oslo, l'action Hydro cédait 1% mercredi matin suite à toutes ces annonces.





