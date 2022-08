Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hydro: la grève prend fin, la production reprend à Sunndal information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 11:57









(CercleFinance.com) - Le groupe industriel norvégien Hydro a annoncé jeudi que la production allait reprendre sur son site de Sunndal suite à l'accord trouvé entre le syndicat Industri Energi et l'organisation patronale Norsk Industri, dont le conflit était à l'origine de la grève d'une partie de ses salariés.



Les deux parties ont en effet convenu de relever le taux de salaire minimum des employés du secteur de 4,5% pour le porter à 202,1 couronnes norvégiennes (21 euros) par heure à compter du 1er septembre.



Avec la fin de cette grève 'historique' qui durait depuis une dizaine de jours, la fonderie ultra-moderne de Sunndal reprendra ses activités normales dès demain, avec un redémarrage des livraisons, ce qui signifie d'après Hydro que les conséquences pour les clients resteront très limitées.





