Hydro: démarrage d'une grève en Norvège

(CercleFinance.com) - Norsk Hydro annonce qu'une grève sur son site norvégien d'Hydro Sunndal, annoncée le 16 août, a démarré ce jour, et que l'accord de ralentissement de la production d'aluminium de cette usine va donc être mis en oeuvre.



La grève conduira dans un premier temps à réduire graduellement de 20% la production en quatre semaines. Elle implique aussi un arrêt de livraisons de produits aux clients pendant la durée du conflit social.



Si ce dernier se prolonge au-delà de quatre semaines, Norsk Hydro prévoit de nouvelles baisses de production à un rythme de 10% chaque semaine, et ce jusqu'au maintien d'une section de la ligne de production.





