Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hybrigenics : vers une entrée au capital d'Inoviem Scientific Cercle Finance • 17/05/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Hybrigenics annonce la signature d'un protocole pour son entrée au capital d'Inoviem Scientific, une société de biotechnologie strasbourgeoise spécialisée dans la pharmacologie translationnelle. Dans le cadre de cette opération, Hybrigenics ferait l'acquisition, dans un premier temps, de l'intégralité de la participation détenue par le fonds d'amorçage régional Capital Grand Est au capital d'Inoviem Scientific, soit environ le tiers du capital, et pourrait détenir à terme, au travers de l'exercice de BSA-AIR (bons de souscription d'actions) émis par Inoviem Scientific, jusqu'à 46,64% de la société d'ici fin 2023. Cette prise de participation au capital d'Inoviem Scientific sera financée par la ligne de financement en fonds propres par émission de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles, annoncée en mars 2021.

Valeurs associées HYBRIGENICS Euronext Paris -2.65%