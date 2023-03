Hybrigenics: une année d'investissement record, un objectif de restructuration bientôt atteint

(AOF) - La biotech Hybrigenics annonce qu’elle « enregistre une année record en termes d'investissement » alors que ses filiales se sont vues doter de 4 millions d'euros pour finaliser leurs phases de structuration respectives. Chacune « dispose maintenant d'une plateforme opérationnelle en capacité d'adresser vers ses marchés une offre à forte valeur ajoutée » et Hybrigenics « est en passe d'atteindre son ambition de devenir un groupe réunissant recherche, production et distribution sur une plateforme technologique commune ».

Ces investissements ont pu être réalisés grâce au contrat de financement avec Iris mis en place en mars 2021 : ce contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles (Beora) a fait l'objet d'un avenant en date du 13 mars 2023 afin de prolonger sa période d'engagement : portée à 48 mois. cette période prendra fin le 19 mars 2025 au lieu du 19 mars 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pharmacie"

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.