Hybrigenics: partenariat de formation autour du kit MYFILL information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 18:23

(CercleFinance.com) - Hybrigenics fait savoir que sa filiale Stemcis, spécialisée dans le traitement du tissu adipeux, des cellules souches mésenchymateuses et de leurs utilisations en chirurgie plastique, a conclu un partenariat stratégique avec le Dr Yves Depaepe, chirurgien orzathopédique spécialisé dans le traitement de l'arthrose opérant à l'hôpital de Gand en Belgique.



ALors que l'OMS estime que plus de 130 millions de personnes souffriront d'une forme d'arthrose d'ici à 2050, le kit MYFILL de Stemcis 'apporte une solution innovante qui permet de prélever et de purifier le tissu adipeux dans le cadre d'une greffe autologue', indique Hybrigenics qui met en avant des résultats 'durables et efficaces sur plusieurs années selon la forme d'arthrose'.



Ce protocole offre aux patients une alternative thérapeutique dont les résultats démontrent un bénéfice risque supérieur aux traitements actuels, poursuit la société.



L'ambition est de créer en Europe une cinquantaine de centres de formations dédiés à cette procédure et de former une centaine de chirurgiens MYFILL entre 2022 et 2023.