Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hybrigenics : limite sa perte nette au premier semestre 2019 Cercle Finance • 30/12/2019 à 10:08









(CercleFinance.com) - Hybrigenics annonce ce lundi matin une perte opérationnelle au premier semestre 2019 de -1 million d'euros, contre -3,7 millions pour la même période de l'année précédente. Aucun chiffre d'affaires n'a été enregistré sur la période, 'comme depuis le 1er février 2018, date de la cession de ses dernières activités de services scientifiques'. 'Les revenus provenant de loyers et de prestations logistiques à des sous-locataires ont pris fin au 31 janvier 2019, avec l'expiration du bail principal d'Hybrigenics. Ce changement de statut de location s'est inscrit dans une stratégie de réduction drastique des charges d'exploitation initiée au quatrième trimestre 2018 suite à l'arrêt du développement clinique de l'inécalcitol', précise Hybrigenics. Par ailleurs, la position de trésorerie d'Hybrigenics au 30 juin 2019 s'établissait à 0,7 million d'euros, contre 1,9 million d'euros au 31 décembre 2018 et 3,2 millions d'euros au 30 juin 2018. Enfin, la perte nette s'affiche à 0,4 million d'euros, contre une perte nette de -3,3 millions d'euros à la même période un an plus tôt.

Valeurs associées HYBRIGENICS Euronext Paris -1.90%