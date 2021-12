Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hybrigenics: les ambitions américaines portent la valeur information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - Hybrigenics grimpe de 28% ce à la Bourse de Paris après avoir annoncé son intention de mettre le cap vers les Etats-Unis avec le développement d'un nouveau dispositif médical breveté.



Ce kit chirurgical, baptisé 'Macrofill vacuum', réduit le temps de prélèvement et de traitement de volumes de graisse, ce qui permet aux chirurgiens plasticiens de se concentrer sur l'opération de greffe autologue de tissu adipeux.



Hybrigenics juge ce nouveau produit 'particulièrement adapté' au marché nord-américain, où les quantités de graisse injectées au niveau de la poitrine ou des fesses dans le cadre de chirurgies plastiques sont généralement plus importantes.



La société biopharmaceutique précise qu'un dossier d'agrément auprès de la FDA est actuellement en cours d'amendement en vue d'une autorisation de commercialisation.



En parallèle, sa filiale américaine Adip'sculpt vient de signer une mission visant à la conclusion courant 2022 de plusieurs accords de distribution pour l'ensemble de sa gamme de kits.





