Hybrigenics: le titre monte après un point sur B Cell Design information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 10:44

(CercleFinance.com) - Hybrigenics s'inscrit en nette hausse mercredi à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur sa filiale B Cell Design, spécialisée dans le développement d'anticorps artificiels.



Dans un communiqué, la société biopharmaceutique précise que cette entité, rachetée en 2021, génère déjà des revenus et qu'elle va être amenée à croître rapidement pour représenter un 'actif stratégique' pour l'entreprise.



B Cell Design développe des immunoglobulines artificielles destinées à la recherche scientifique, mais aussi à l'industrie de diagnostic.



Selon Hybrigenics, ce marché représente un montant total de l'ordre 100 milliards de dollars, avec une croissance annuelle rapide de l'ordre de 20% sur les dernières années.



La société explique que la recherche et l'industrie du diagnostic sont en demande constante d'anticorps artificiels, capables de reproduire les anticorps humains, afin de développer des médicaments et de remplacer le sérum humain dans les kits de diagnostic.



L'originalité de l'approche de B Cell Design réside dans sa capacité à produire des anticorps chimériques humains directement chez l'animal, ce qui lui confère une avance technologique sur ses concurrents.



Actuellement, la commercialisation de ses anticorps se fait à travers un réseau international de distributeurs, dont les sociétés Virion en Allemagne, BBI et Surmodics aux Etats-Unis et Shanghai BioSun en Asie.



Suite à ces annonces, l'action Hybrigenics grimpait de plus de 14% mercredi à la Bourse de Paris, lui donnant une capitalisation boursière de 19,4 millions d'euros.